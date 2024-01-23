نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف يعلق على المزاعم الأمريكية بشأن استخدام روسيا لمسيرات إيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التصريحات الأمريكية في الأمم المتحدة بشأن استخدام روسيا المزعوم لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا بأنها كذب محض.

وتعليقا على عرض البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بعض قطع من مسيرات إيرانية قال وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "لا يهمني أن يتم عرض بعض الطائرات الإيرانية دون طيار في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. نحن متهمون باستخدام هذه الطائرات دون طيار لمهاجمة أوكرانيا أما أن تكون شظاياها تثبت ذلك، فهذا كذب".

وأشار لافروف إلى أن التقارير التي تفيد بأن إيران تبيع صواريخ لروسيا لتستخدمها في أوكرانيا بدأت تظهر منذ عدة أشهر.

وتابع: "لقد زعموا العثور على شظاياها. وطلبت إيران رسميا وعلنا من الجانب الأوكراني الوصول إلى بقايا هذه الصواريخ. حدث هذا قبل بضعة أشهر. ولم يعد أحد يتذكر هذه الاتهامات".

وأكد لافروف أنه "لا يوجد دليل واحد على إمدادنا بالأسلحة المذكورة، وليس هناك أدنى شك في أن عدم قدرة الغرب على إثبات أي شيء كانت ولا تزال وستستمر في مثل هذه الحالات".

وفي الوقت نفسه، أشار لافروف، إلى أن الجانب الروسي يفضل التعامل مع الحقائق، مضيفا أن "الحقائق التي لا يمكن لأحد أن يخفيها هي أن الأسلحة الأمريكية والبريطانية والأوروبية يتم توريدها إلى أوكرانيا بشكل يومي".