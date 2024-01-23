نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف يشبه روسيا بدب استيقظ من سباته والغرب كان من أيقظه! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن بعض الأوروبيين بدأوا يدركون مدى الضرر الذي يلحق بهم نتيجة تعاملهم مع روسيا كعدو.

وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية اليوم "يحتاج السياسيون الغربيون إلى توتير وتأجيج الرأي العام بطريقة أو بأخرى وإثارته بشكل مصطنع، من خلال اختراع عدو خارجي وهمي، ومن كان العدو الخارجي المثالي لأوروبا الغربية دائما، يا ترى؟، إنه روسيا".

وتابع: "أما الآن فروسيا بالنسبة للغرب كالدب الذي استيقظ من سباته الشتوي وخرج من مخبئه بعد أن أيقظوه بوعيهم الكامل، وهذا ما يفعلونه الآن".

قال: "يسعدني توجود أصوات مؤيدة للسلام مع روسيا رغم أنها متواضعة ولكنها مهمة، تلك الأصوات الأوروبية التي تبدأ تدريجيًا في فهم خطورة هذا النهج، والتي بالرغم من وجود الاختلافات تتحدث عن ضرورة الخروج من الوضع الحالي من خلال الحوار وليس عن طريق الحرب".

في وقت سابق، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن خطر الحرب مع روسيا "غير مرجح" الآن، وفي ذات الوقت أكد على ضرورة الاستعداد لجميع السناريوهات.