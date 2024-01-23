لافروف يدعو لوقف القتال في غزة ويحث بايدن على الامتناع عن استخدام حق الفيتو

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أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوقف العمليات القتالية في قطاع غزة، وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن على الامتناع عن استخدام حق الفيتو ضد قرارات بهذا الشأن.

وقال لافروف في تصريح لقناة "سي بي إس"، ردا على سؤال حول ما الذي يمكن أن ينصح به الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسوية الوضع في الشرق الأوسط: "يجب وقف العمليات القتالية، وعدم استخدام حق الفيتو ضد قرارات بشأن هدنة إنسانية عندما تعرض".

وتابع: "لقد استخدمتم حق الفيتو مرتين. ومن جانب مجلس الأمن الدولي لا يوجد أي رد فعل على المطالبة بوقف إطلاق النار".

وأضاف لافروف أنه "يجب عدم المماطلة في إقامة الدولة الفلسطينية". وحث واشنطن على أن "تنضم إلى العملية كمشارك نزيه وألا تحاول احتكار العملية وتفكر فقط في تحقيق مصالحها بدلا من مصالح الشعب الفلسطيني".

يذكر أن التصعيد في قطاع غزة مستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد حركة "حماس" ردا على هجومها الواسع النطاق أمس على إسرائيل.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا حول فترات هدنة إنسانية في غزة في نوفمبر الماضي بعد عدة محاولات فاشلة لإصدار أي قرار، حيث كانت واشنطن تستخدم حق الفيتو ضد مشاريع كانت تتضمن الدعوة لوقف إطلاق النار.