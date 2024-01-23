المرصد الأورومتوسطى: الخسائر البشرية بقطاع غزة هى الأعلى بتاريخ الصراعات العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 09:31 مساءً - قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الخسائر في قطاع غزة وصلت لكلفة بشرية غير مسبوقة في تاريخ الصراعات العالمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أننا فقدنا 4.5% من سكان غزة أي ما يمثل 36 ألف قتلوا في مائة يوم وهي الكلفة الأعلى، مشيرًا إلى أن مستوى الأطفال فاق حتى في الهولوكوست.

وتابع، أن البنى التحتية في غزة تم تدمير 70% ومحطات المياه والمدارس والجامعات وهي فظائع غير مسبوقة بالتاريخ، مؤكدًا أنه منذ اليوم الأول للصراع أدركنا صعوبة المهمة وخاصة مع انهيار المنظمات الدولية بغزة ومنذ اليوم الأول نحاول رصد ما يحدث بشكل يومي.

الإرادة الدولية أعطت الضوء الأخضر للاحتلال ليمارس انتهاكاته

وأكد أن الإرادة الدولية كانت غائبة وربما أعطت الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي ليمارس انتهاكاته، ونتواصل مع الأطراف المختلفة لحثهم على اتخاذ مواقف جدية لوقف العدوان، مشيرًا إلى أن الإرادة الدولية غائبة وهي أنتجت ما نراه اليوم.