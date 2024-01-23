لافروف: لم نناقش مع أي طرف في الولايات المتحدة إمكانية إنهاء الصراع في أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لم تناقش لا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولا مع أي شخص آخر في الولايات المتحدة إمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.

وقال لافروف في مقابلة صحفية مع شبكة "سي بي إس"، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لم نناقش أي شيء من هذا القبيل مع ترامب أو مع أي شخص في الولايات المتحدة، ولم تكن هناك إمكانية لمناقشة أي شيء مع الأمريكيين على الإطلاق، لأن الإدارة الحالية ليست مهتمة بالحوار".

وأضاف أن الجانب الأمريكي "مستعد بين الحين والآخر للتحدث عن المعتقلين وعمليات التبادل وعمل السفارات في موسكو وواشنطن والبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لكن ليس في المواضيع السياسية. سمعت أن الرئيس (الأوكراني) فلاديمير زيلينسكي رد على هذا التصريح لدونالد ترامب الذي لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن "24 ساعة" (لإنهاء الصراع إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية)" ثم قال إنه سيكون قادرا على حل كل شيء قبل التنصيب".

وسبق أن صرح ترامب في أكثر من مناسبة أنه في حالة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، فإنه يعتزم التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.