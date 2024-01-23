العالم اليوم - "البطولة المجنونة".. الكاميرون بين الـ16 بعد فوز قاتل

انتم الان تتابعون خبر "البطولة المجنونة".. الكاميرون بين الـ16 بعد فوز قاتل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 10:22 مساءً - تستمر الإثارة في مباريات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار حتى اللحظات الأخيرة، فقد انتزعت الكاميرون فوزا مهما على غامبيا بنتيجة 3-2، الثلاثاء، لتنتزع المركز الثاني وتتأهل إلى دور الـ16 عن المجموعة الثالثة.

وضمن الفوز تأهل منتخب "الأسود غير المروضة" في وصافة المجموعة بفارق الأهداف المسجلة عن غينيا، التي ضمنت تأهلها بين أفضل منتخبات في المركز الثالث.

وسجل أهداف الكاميرون كارل توكو إيكامبي (56) والغامبي جيمس غوميس (87 بالخطأ في مرمى بلاده) وكريستوفر ووه (90+1)، ولغامبيا أبلي جالو (72) وابريما كولي (85).

وحسمت السنغال حاملة اللقب صدارتها للمجموعة، بفوزها على غينيا 2-0، لتكون الوحيدة بين منتخبات النسخة الحالية التي تحقق العلامة الكاملة.

وسجل المدافع عبدولاي سيك (61) والمهاجم البديل إليمان نداي (90) للسنغال، التي فازت بأقل مجهود ممكن وأكدت تأهلها الذي حسمته خلال الجولة الماضية.