مجلس الأمن ينعقد لمناقشة التصعيد غير المسبوق فى الشرق الأوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يناير 2024 11:30 مساءً - بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمناقشة التصعيد غير المسبوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يستمع المجلس إلى دعوات تطالب إسرائيل برفع القيود التي تفرضها على المساعدات إلى غزة والقبول بأن الدولة الفلسطينية المستقبلية ضرورية لأمنها.

وسوف تعارض الولايات المتحدة الدعوات المتجددة من جامعة الدول العربية لمجلس الأمن لمطالبة إسرائيل بقبول وقف فوري لإطلاق النار من شأنه أن يبقي حماس في السلطة في غزة، بحسب الجارديان.

ومن المرجح أن يستمع الاجتماع أيضًا لدعوات من الصين للأمم المتحدة للاعتراف الكامل بفلسطين كخطوة نحو حل الدولتين.