نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان التركي يصادق على انضمام السويد لـ "الناتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادق البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، الثلاثاء، إن السويد باتت على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد أن صوت البرلمان التركي بالموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف.

وأضاف كريسترشون على منصة إكس "نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي".