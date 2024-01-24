العالم اليوم - "أوبنهايمر" يتصدر ترشيحات جوائز الأوسكار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 02:28 صباحاً - تصدر الفيلم الملحمي (أوبنهايمر) قائمة ترشيحات جوائز أوسكار لهذا العام بعد ترشيحه لنيل 13 جائزة من بينها جائزة أفضل فيلم.

وتفوق (أوبنهايمر)، الذي يتناول تصنيع أول قنبلة نووية لاستخدامها في الحرب العالمية الثانية، على فيلم الكوميديا (بور ثينغز) "كائنات مسكينة" المرشح لنيل 11 جائزة.

كما تضم قائمة الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم (باربي) و(مايسترو) الذي يحكي السيرة الذاتية للملحن ليونارد برنشتاين وفيلم (كيلرز أوف ذا فلاور مون) "قتلة زهرة القمر" للمخرج مارتن سكورسيزي.

وقال كريستوفر نولان، المرشح لنيل جائزة أفضل مخرج عن فيلم (أوبنهايمر)، إنه "من المثير حقا" ترشيح الفيلم لنيل هذا العدد الكبير من الجوائز.

وأضاف في مقابلة "أعتقد أنه عام عظيم للأفلام، وإنه لشرف حقيقي أن أكون ضمن الترشيحات".

وتشمل قائمة الأفلام المرشحة أيضا (أميركان فيكشن) "الخيال الأميركي" و(ذا هولدوفرز) و(باست لايفز) "الحيوات السابقة" و(ذا زون أوف إنترست) "منطقة الاهتمام" و(أناتومي أوف إيه فول) "تشريح سقطة".

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في حفل يبث على الهواء مباشرة على قناة إيه.بي.سي التابعة لوالت ديزني في العاشر من مارس. ويعود مقدم البرامج الحوارية جيمي كيميل هذا العام لتقديم الحفل.

غيابات واستبعادات

فشلت المخرجة غريتا غيرويغ والممثلة مارغو روبي، اللتان ساهمتا في تحقيق فيلم (باربي) نجاحا كبيرا في شباك التذاكر لعام 2023، في نيل ترشيحات جوائز الأوسكار عن فئتي الإخراج وأفضل ممثلة في دور رئيسي التي أُعلن عنها الثلاثاء.

وتجاهلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أيضا ليوناردو دي كابريو الذي لعب دور البطولة في فيلم (كيلرز أوف ذا فلاور مون) "قتلة زهرة القمر" للمخرج مارتن سكورسيزي.

كما لم تترشح جريتا لي نجمة فيلم (باست لايفز) "الحيوات السابقة" للأوسكار، بعدما كانت تتنافس على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الدراما الرومانسية التي تدور أحداثها ما بين سول بكوريا الجنوبية ونيويورك.

كما جرى تجاهل بينيلوبي كروز إذ لم تترشح عن دورها كممثلة مساعدة في دراما السباقات عالية السرعة (فيراري)، على الرغم من التقييمات الجيدة لأدائها.

واستُبعد برادلي كوبر من قائمة أفضل مخرج عن فيلم (مايسترو)، لكن تم ترشيحه لجائزة أفضل ممثل عن دور البطولة بالفيلم في شخصية الملحن وقائد الفرقة الموسيقية ليونارد بيرنشتاين.