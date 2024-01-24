عاجل.. ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيوهامبشر

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي، حسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أمريكية عديدة اليوم الأربعاء.

ويشكّل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التميدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.