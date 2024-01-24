العالم اليوم - 1.4 مليار دولار أرباح تاريخية لـ "أبوظبي الإسلامي" في 2023

انتم الان تتابعون خبر 1.4 مليار دولار أرباح تاريخية لـ "أبوظبي الإسلامي" في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 09:24 صباحاً - حقق مصرف أبوظبي الإسلامي، نموا في صافي أرباحه بنسبة 45 بالمئة في عام 2023، لتصل إلى 5.25 مليار درهم (حوالي 1.43 مليار دولار)، مقارنة مع 3.62 مليار درهم خلال عام 2022.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي، في بيان، إن صافي الأرباح قد بلغت في الربع الأخير من 2023 إلى 1.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 29 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت إيرادات المصرف في 2023 نمواً بنسبة 36 بالمئة لتبلغ 9.3 مليار درهم مقابل 6.8 مليار درهم في العام السابق، وذلك نتيجةً لنجاح المصرف في تنويع الدخل والنمو القوي في جميع شرائح الأعمال والمنتجات.

وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بواقع 47 بالمئة ليبلغ 6.1 مليار درهم مقارنة مع 4.2 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عمليات التمويل وتحسن الهوامش، وحقق الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 18 بالمئة في عام 2023 ليبلغ 3.2 مليار درهم مقارنة مع 2.7 مليار درهم في العام السابق، مدفوعاً بنمو الرسوم والعمولات بنسبة 18 بالمئة.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بمعدل 32.9 بالمئة، محققةً تحسنا بمقدار 2.0 نقطة مئوية بالمقارنة مع 34.9 بالمئة في العام السابق، ما يُعزى بشكل رئيسي إلى نمو الدخل وتحسن الإنتاجية.

وتراجعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 760 مليون درهم في 2023، وتزامن هذا النمو مع تحسن نسبة الأصول غير المنتجة لتصل إلى 6.1 بالمئة وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع في عام 2019 - ويعود ذلك للإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية، بينما حققت نسبة التغطية (بما فيها الضمانات) تحسناً بواقع 11.6 نقطة مئوية لتبلغ 139.5 بالمئة.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 193 مليار درهم، نتيجة نمو إجمالي التمويل بواقع 6 بالمئة على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 26 بالمئة.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 14 بالمئة لتبلغ 157 مليار درهم بالمقارنة مع 138 مليار درهم في 2022، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9 بالمئة رغم ارتفاع أسعار الودائع علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 65 بالمئة من إجمالي الودائع.

وحافظ "أبوظبي الإسلامي"، المدرج في سوق أبوظبي المالي، على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.2 بالمئة، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.8 بالمئة. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76 بالمئة ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21 بالمئة.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: "حقق المصرف نتائج مميزة في 2023، حيث تجاوز صافي الأرباح 5 مليارات درهم. يعكس العائد الاستثنائي على حقوق المساهمين، والبالغ 27 بالمئة للعام بأكمله، قدرة المصرف على تحقيق نتائج قوية نتيجة للاقتصاد المحلي الصحي ومرونته، إلى جانب تركيزنا على تقديم مبادرات نوعية".

وأضاف الخييلي: "أتاح النمو الكبير في الأرباح ورأس المال القوي لمجلس الإدارة التوصية بزيادة توزيعات الأرباح المقترحة إلى 71 فلساً للسهم، مقارنةً مع 49 فلساً في 2022"، موضحا أن المصرف ملتزم بشكل كامل مع طموح دولة الإمارات الرامي إلى تحقيق الاقتصاد المستدام، بما في ذلك دعم عملائنا وضمان النمو الاقتصادي المستدام والالتزام بالممارسات المالية المستدامة."

وتابع: "يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه رغم المخاوف الاقتصادية العالمية وحالة انعدام اليقين، حيث يستفيد من النشاط المحلي القوي وتدفق رأس المال الأجنبي. ويعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي مواصلة العمل على توفير قيمة مضافة لجميع الجهات المعنية، بما يتماشى مع طموحاتنا الرامية إلى تعزيز مكانة المصرف بوصفه أكثر المصارف الإسلامية ابتكاراً في العالم".

من جانبه، قال ناصر عبدالله العوضي الرئيس التنفيذي للمجموعة: "حقق المصرف نتائج مالية قوية في 2023، كما سجل المصرف نمواً في الإيرادات، بفضل تزايد حجم المعاملات وتحسن الهوامش، والذي يرجع إلى قاعدة التمويل الفعالة وارتفاع العائدات”.

وأضاف العوضي: "بفضل المكانة القوية للمصرف في السوق والتحول الرقمي، نجحنا في توسيع حصتنا السوقية من خلال اجتذاب حوالي 206 آلاف عميل جديد خلال عام 2023، مما يؤكد قوة علامتنا التجارية ليصل عدد المتعاملين إلى 1.271 مليون متعامل."