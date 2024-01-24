‏الحكومة العراقية تدين الضربات الأميركية على بابل والأنبار وتصفها بـ "العدوان"

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أحمد جودة - القاهرة - أدانت ‏الحكومة العراقية، الضربات الأمريكية على بابل والأنبار وتصفها بـ "العدوان"، وفقا لقناة العربية.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.