العالم اليوم - فيديو يرصد لحظة تحطم طائرة "الأسرى" في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 12:24 مساءً - وثق فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76"، في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية.

وأظهر المقطع ألسنة النيران تشتعل في مجسم الطائرة، التي لم يعلن حتى اللحظة عن أسباب تحطمها، فيما تعكف فرق التحقيق والطوارئ في البحث عن الخلل المؤدي للحادث.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأربعاء، إن طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" تحطمت في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة.

واضافت الوزارة: كان على متن الطائرة 65 جنديا تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلغورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 مرافقين".

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.