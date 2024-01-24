مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المباركجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة العدو الصهيوني المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

