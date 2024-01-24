‏هيئة بحرية بريطانية: سفينة أبلغت عن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريبا من جانبها الأيمن

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏هيئة بحرية بريطانية، إن سفينة أبلغت عن حدوث انفجار على بعد 100 متر تقريبا من جانبها الأيمن.

وفي سياق آخر، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.