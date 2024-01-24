نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات القتلى جراء انهيار منجم ذهب في مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، بسقوط عشرات القتلى جراء انهيار منجم ذهب في مالي.

وفي سياق آخر، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.