نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لقاء فاتر" على الحدود بين رئيس الحكومة السلوفاكية ونظيره الأوكراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو إلى مدينة أوجغوردي الحدودية غرب أوكرانيا لإجراء مباحثات مع نظيره الأوكراني دينيس شميغال، وإبلاغه بوقف براتيسلافا المساعدات العسكرية لكييف.

وقالت قناة "تي إيه 3" السلوفاكية إن مباحثات أوجغوردي لن تكون ودية للغاية".

ويعتزم فيتسو بحث وقف إمدادات السلاح لأوكرانيا حيث لا يؤمن بالحل العسكري للنزاع.

كما لا يرحب فيتسو بعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي حيث أن وجودها هناك يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة كما يرى فيتسو أن أوكرانيا يشوبها الفساد بشكل كبير.