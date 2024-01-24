نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عُمان تشارك في معرض القاهرة الدولي الـ (٥٥) للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في فعاليات معرض القاهرة الدولي الـ (55) للكتاب.

وتسعى سلطنة عمان خلال مشاركتها في المعرض الذي يستمر حتى 6 من فبراير القادم، إلى إبراز النتاج الفكري العماني بكافة مجالاته، وتعزيز العلاقات القائمة مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات لا سيما المجالات الثقافية.

ويضم جناح سلطنة عمان المشارك إصدارات من شتى مجالات المعرفة؛ بهدف التعريف بالكتاب العماني وإبراز الجانب الفكري والأدبي والتاريخي لسلطنة عُمان، ولتسهيل وصول الكتاب العماني إلى الباحثين والمفكرين وكافة شرائح المجتمع.

كما يضم قائمة متعددة ومختارة من العناوين والإصدارات الحديثة تشمل جوانب ثقافية وأدبية وفنية وفقهية وإعلامية وسياحة.