العالم اليوم - منتخب تونس يودع كأس أمم إفريقيا مبكرا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 10:26 مساءً - ودع المنتخب التنوسي نسور قرطاج ، بطولة الأمم الإفريقية 2023، بعد تعادل سلبي أمام نظيره الجنوب إفريقي، في الجولة الثالثة من منافسات كأس إفريقيا.

ويغادر المنتخب التنوسي كثاني منتخب عربي بعد الجزائر، مبكرا كأس الأمم الأفريقية، في ختام منافسات المجموعة الخامسة إثر تعادله مع منتخب جنوب إفريقيا، وبعد خسارته أمام ناميبيا في الافتتاح وتعادله مع مالي.

وبهذا التعادل، تتذيل تونس ترتيب المجموعة الخامسة، بنقطتين، بينما تأتي جنوب إفريقيا على التوالي مع منتخبي مالي وناميبيا بخمسة نقاط.

وشارك منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه، ويعد من أكثر المنتخبات ظهورًا في نسخ متتالية للبطولة الإفريقية.