لافروف: دور الوساطة الرئيسي في الشرق الأوسط يجب أن تلعبه دول المنطقة

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن دول المنطقة هي من ينبغي أن تلعب دورا رياديا في الوساطة في الشرق الأوسط..

قال لافروف خلال مؤتمر صحفي أعقب مشاركته في اجتماع مجلس الأمن الدولي، ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط قد ماتت: أعتقد أن آلية الوساطة الجديدة يجب أن تقودها مجموعة أساسية من الدول الإقليمية.

وأضاف: "إذا رأت دول المنطقة أن من المناسب لروسيا والصين ودول أخرى في الدائرة الخارجية الانضمام إلى جهود الوساطة هذه، فسيكون هذا هو قرارها، وحينها ينبغي للجميع العمل بتناغم دون محاولات تفعيل عدة مسارات في وقت واحد، لأن هذا من شأنه تشتيت الانتباه.

وبحسب الوزير، فإن دولا في المنطقة مثل الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها “مستعدة للقيام بهذه المبادرة. لن يكون الأمر سهلًا، لأن الغرائز تموت ببطء، والغريزة الأمريكية اعتادت الاستفراد بالقرار وتلقين الجميع ما الذي يتوجب أن يفعلوه، هذه الغرائز ستبقى طويلا ولن تختفي بسهولة.

وأشار لافروف إلى أن روسيا ليس لديها حوار مع الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط. بالرغم من أن بعض الجهود الجماعية الهادفة لدعم دول المنطقة ستكون مناسبة، لكن للأسف لا يحدث شيء من ذلك.