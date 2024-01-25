نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

وقالت الوزارة في بيان مساء اليو الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية "أحبطت نحو الساعة 9:30 مساء، محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية"، مؤكدة تدمير المسيرات الثلاث.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عن تدمير طائرتين مسيرتين فوق المنطقة.