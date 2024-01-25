نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تأسف لتحطم الطائرة الروسية ومقتل من كانوا على متنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لتحطم الطائرة الروسية إيل-76 ​​التي أسقطت فوق منطقة بيلغورود، ومقتل الأشخاص الذين كانوا على متنها.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لقد اطلعنا على تقارير صحفية... ونأسف لسقوط ضحايا (في تحطم الطائرة إيل-76)، لكن ليس لدينا أي معلومات إضافية حول هذا الأمر".

بدورها دانت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، إسقاط القوات الأوكرانية طائرة "إيل-76" روسية تقل أسرى أوكرانيين، مؤكدة أن هذا عمل إرهابي يظهر الطابع الإجرامي للنازيين الجدد في كييف.

وقالت الوزارة في بيان: "في صباح يوم 24 يناير، ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا، أسفر عن إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 بالقرب من قرية يابلونوفو، بمنطقة كوروتشانسكي، في مقاطعة بيلغورود. كانت تقوم برحلة لنقل 65 فردا من القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ تبادل للأسرى متفق عليه مسبقا".

وفي وقت لاحق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الذي استهدف الطائرة "إيل-76"، التي كانت تقل أسرى أوكرانيين.