نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة خارجية سلوفينيا: نشيد بالدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت تانيا فاجون، وزيرة الخارجية السلوفينية، إن سلوفينيا كانت واضحة للغاية في مجلس الأمن فهي تدعو وتطالب وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، فهناك عشرات وآلاف ومئات القتلى من النساء والأطفال وهو اختبار حقيقي للإنسانية وهي مسؤولية مشتركة لضمانة التوصل لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وهي انتهاك صارخ للمدنيين والقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، لذا هذا يكفي.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن الوضع على الأرض شيء للغاية، فهناك 26 ألف شخص فقدوا حياتهم، وهناك أمراض منتشر ونقص في المياه والأدوية، والوضع مأساوي في شمال غزة، لذلك تطالب سلوفينيا بوقف فوري لإطلاق النار، وبدء المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى والتوصل لحل الدولتين وضمان التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سويا في دولة فلسطينية.

وأشادت بالدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ المدنيين في قطاع غزة، وهو دور مهم للغاية لمصر في المنطقة للتوصل إلى السلام ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابعت: "الأمر واضح من أكثر من أي وقت سبق، فالعديد من الدول الأوروبية يقولون إنهم يرغبون في خطة محكمة نحو السلام ببصمات عربية للمضي قدما لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات وخطة للسلام متضمنة مؤتمر السلام بما فيه إسرائيل لمناقشة الوصول لاتفاق بشأن حل الدولتين يضمن سلامة الإسرائيليين والفلسطينيين معا".