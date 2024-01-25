نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الدفاع الهولندية: السلطات المصرية تبذل قصارى جهدها لإدخال المساعدات لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمنت وزيرة الدفاع الهولندية، كاجسا أولونجرن، دور مصر في دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، متوجهة بالشكر لمصر على دورها المحوري على نزع فتيل الأزمة في قطاع غزة، الذي أكدت أنه يشهد أوضاعا مأساوية تتطلب حلولا سريعة.

وأضافت "أولونجرن"، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح، "نحن هنا لننظر بأعيننا الجهود الحثيثة للسلطات المصرية مع الهلال الأحمر في جهود مشتركة لفعل كل ما في وسعهم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وتابعت: "أمر ضروري أن نعرف أن هناك الشعب الفلسطيني يعيشون في ظروف مروعة، وهذا أمر ضروري، وأعتقد أن المصريين والسلطات المصرية يفعلون قصارى جهدهم، وهذا أمر مهم أن نتضافر في المجتمع الدولي بكل شكل لإدخال المساعدات الإنسانية سواء الغذاء أو الأدوية والمقدمة من وزارة

الصحة".