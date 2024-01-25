نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ظل الأزمة.. مصير الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، إن الجميع في حيرة، وتبدو الأسئلة منطقية حول السخاء الأمريكي في كل الصراعات التاريخية في العالم عبر سنوات كثيرة، ثم التراجع التدريجي عن هذا السخاء، وهو ما تم لمسه بشكل واضح في الحرب الأوكرانية خاصة في الشهور الأخيرة.

وأضاف "أبو شامة"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن وضع الحرب في غزة أو الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال الشهور الأخيرة كسبب أو مبرر رئيسي لتراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا في غير محله في كل الأحوال.

وأشار إلى أن أزمة تدفق المساعدات الأمريكية استبقت "طوفان الأقصى" ربما بأسابيع أو أشهر قليلة، وهناك حالة تراخ أو يأس أمريكي ومن حلفاء أوكرانيا من إمكانية أو من قدرة كييف على حسم الحرب مع روسيا خاصة بعد فشل أكثر من هجوم حاولت أن تشنه القوات الأوكرانية على القوات الروسية لتحرير مزيد من الأراضي التي احتلتها روسيا منذ انطلاق العمليات قبل عامين.

وأوضح أن طول المدة الزمنية للحرب الأوكرانية وامتدادها واقترابها من دخولها للعام الثالث جعل الأمر محل جدل ونقاش في كل الدوائر العالمية حول سيناريوهات مستقبلية تتعلق بهذه الحرب ومصيرها، ويبدو للجميع بأنها حرب ممتدة وستستمر مزيد من الوقت، ما جعل فكرة السخاء المستمر أمر صعب على أي اقتصاد في العالم.