نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر تطورات الأوضاع والتصعيد في البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه في الساعة الثانية من ظهر اليوم كان هناك هجوم للحوثييت، وتحدث سكان في محافظة تعز أنهم شاهدوا لصواريخ في سماء المنطقة، هذه الصواريخ كما هو واضح أنها فشلت في استهداف السفينتين، والمعلومات الميدانية وفق ما نشر سكانا لعملية اعتراض الصواريخ الحوثية من قبل البحرية الأمريكية في باب المندب.

وأضاف "الموسمي"، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه المعلومات تأكد من صحتها، وبالتالي كانت هناك عملية هجوم للسفينتين بخليج عدن بالقرب من باب المندب، وهذا ما أكدته المصادر الملاحية وهيئة عملية التجارة البريطانية.

وأشار إلى أن هذا الهجوم يعد واحد من سلسلة عمليات يومية تطال السفن في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، ويقول الحوثيين إن هذه السفن أمريكية تجاهلت تحذيراتهم، وفق البيانات السابقة.

وأوضح أن الحوثيين لم يعلنوا تبنيهم للعملية حسب المصادر، نظرا لأنها فشلت، ومن الطبيعي أنهم لم يعلنوا عن أي تبن ما دام أن العملية فشلت، ومن خلال تتبع البيانات أغلب السفن التي تم استهدافها خلال الأيام الأخيرة هي سفن أمريكية.