حريق في مصفاة نفط جنوبي روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 10:29 صباحاً - اندلع حريق بمصفاة نفط كبيرة في بلدة توابسه بجنوب روسيا، اليوم الخميس، استدعى انتقال فرق الطوارئ لموقع الحادث لمكافحة الحريق.

وأفاد بيان صادر عن خدمة الطوارئ في منطقة كراسنودار، بأنه "تجري السيطرة على الحريق، الذي لم يسفر عن أي إصابات"، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية.

كما نقلت الوكالات عن مسؤولين في المطار الرئيسي بالمنطقة القريبة من سوتشي، أنه جرى تعليق عمليات الهبوط والإقلاع.

وقال سيرجي بويكو، رئيس منطقة توابسه، إن الحريق وقع بوحدة التفريغ بالمصفاة، وهو قسم معالجة ثانوي، مشيرًا إلى أن جهود إخماد الحريق لا تزال مستمرة.