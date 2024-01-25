‏مبعوث بوتين: روسيا تمتلك معلومات بأن القوات الأمريكية تستعد للانسحاب من العراق

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تمتلك معلومات بأن القوات الأمريكية تستعد للانسحاب من العراق.

وغي وقت سابق، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.