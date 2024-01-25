العالم اليوم - ناقلات النفط الكويتية: نراقب الوضع في البحر الأحمر يوميا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يناير 2024 01:22 مساءً - أكدت شركة ناقلات النفط الكويتية، الخميس، أنها تراقب وتقيم الوضع في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي مؤكدة "تطبيقها التدابير والممارسات الاحترازية المتبعة عالميا في حماية وسلامة أسطولها".

وأضافت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية أنها "تقوم بمساندة الشحنات الكويتية لأسواقها العالمية".

وكان مصادر لـ اقتصاد دوت الخليج قد قالت إن شركة ناقلات النفط الكويتية قرّرت إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر، موقتاً، بسبب تطور الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وسيكون قرار الإيقاف بشكل مؤقت وسيخضع للمراجعة الدورية المستمرة لحين استقرار حال المنطقة، بحسب المصادر، التي أكدت التزام مؤسسة البترول الكويتية التام بتنفيذ عقودها المبرمة مع الدول المختلفة، وذلك عبر ناقلات أجنبية.