العالم اليوم - فيديو.. خلل فني يجبر طائرة عسكرية عملاقة على الهبوط في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يناير 2024 02:20 مساءً - اضطرت طائرة تابعة للقوات الجوية التركية إلى القيام بهبوط اضطراري أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "طائرة من طراز C-160 تابعة للقوات التركية اضطرت للهبوط اضطرارياً أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، وتعرضت لأضرار طفيفة". وأفادت الوزارة بعدم تعرض طاقم الطائرة إلى إصابات. وأظهر فيديو متداول للطائرة العسكرية التركية التي واجهت خللا فنيا وهبطت اضطراريا.

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