العالم اليوم - يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي.. تعرف على كتيبة البدو العرب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يناير 2024 03:24 مساءً - سلّط مقتل الرقيب أول، أحمد أبو لطيف مع 20 جنديا وضابطا إسرائيليا في قطاع غزة، الضوء من جديد على دور البدو العرب في الجيش الإسرائيلي.

والجندي القتيل من مدينة رهط في صحراء النقب جنوب إسرائيل، ويبلغ من العمر 26 عاما، وخدم في وحدة الاستطلاع البدوية.

وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فقد قُتل 21 من جنوده في حادثة هي الأسوأ منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة أواخر أكتوبر الماضي، لترتفع حصيلة قتلاه في القطاع إلى 221.

وجاء في تصريحات للمتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن أسباب الحادث تتراوح بين إطلاق مسلّحين صاروخ "آر بي جي" وانفجار ألغام زرعتها القوات الإسرائيلية بهدف هدم المباني لاحقا، خاصة أنّ الحادث صاحبه وقوع انفجارين.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، الثلاثاء، أن أحمد أبو لطيف كان يعمل حارسا للأمن بجامعة بن غوريون، وهو متزوّج ولديه طفلة.

ويشكّل البدو نحو 10 بالمئة من إجمالي السكان العرب في إسرائيل، وتتركّز غالبيتهم في صحراء النقب التي تضم أكثر من 300 ألف بدوي في قرى غير معترف بها من الحكومة.

ما هي كتيبة البدو؟

في عام 1985، تقدّم علي خليف، من قبيلة خليف، بمبادرة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لإنشاء الوحدة، وتكون إطارا مؤسسيا لتجنيد البدو على أساس طوعي.

تأسّست سنة 1987، ليعمل البدو لأول مرة في الجيش الإسرائيلي في مهام غير اقتفاء الأثر، وحاليا هي تحت إمرة قيادة منطقة غزة في الجيش الإسرائيلي .

حسب موقع "واللا" الإسرائيلي، يخدم في الجيش 1514 جنديا من المجتمع البدوي، منهم 84 ضابطا .

في عام 2005، تولّى قيادة الكتيبة العقيد وصفي سواعد، وهو من البدو، وحاليا يقودها المقدّم نادر عيدات .

يتدرّب جنودها في قاعدة لواء جفعاتي في كتسيعوت، ومن المهام التي عملت بها مراقبة الحدود مع مصر لمنع تهريب السلاح، وعمليات حربية على محور فيلادلفيا جنوب غزة .

اصطدمت بالفصائل الفلسطينية التي قتلت منها خلال عملية في نهاية 2004 قرب رفح، 5 من جنود الكتيبة.

زيارة نتنياهو

في 13 نوفمبر الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كتيبة دورية الصحراء البدوية "585" والتي تخضع لقيادة اللواء الجنوبي.

تلقّى نتنياهو، نبذة عن أنشطة الوحدة من قائد الكتيبة، المقدّم نادر عيدات، حول المعارك التي خاضوها يوم 7 أكتوبر، الذي يعد بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال وفق ما نشره موقع الحكومة الإسرائيلية: "أنا هنا بكتيبة الدوريات البدوية مع القائد نادر والمحاربين الشجعان، القادة، اليهود والبدو، يقفون جنبا إلى جنب. لقد قاتلوا بشجاعة، وهم الآن يقاتلون بشجاعة. يحمون بلدنا بطريقة رائعة وشراكة مذهلة".

وأضاف: "أحييكم وأثق بكم. أنتم مستقبلنا جميعا. إن شراكتنا هي مستقبلنا جميعا".

نموذج للتعايش

أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، مردخاي كيدار، يقول إن "كتيبة البدو نموذج للتعايش داخل المجتمع الإسرائيلي حيث يخدم المسلمون جنبا إلى جنب مع اليهود في داخل الجيش، خاصة أن التجنيد لا يتم فرضه على المسلمين ويكون إجباريا لليهود فقط، ولذلك كي ينضم البدو للجيش يجب أن يكونوا متطوعين بإرادتهم الحرة".

وأضاف كيدار، لموقع "دوت الخليج"، أن "عرب الجنود يأتون من العشائر البدوية، وهم مرتبطون بالصهر والنسب، وهناك 3 مجموعات الترابين والتياهة والعزازمة، وهم بدو يعملون لمصلحتهم الخاصة، ومصلحتهم تكمن في التعاون مع دولة إسرائيل من أجل الحصول على الخدمات التي تقدمها لهم، ولذلك يتطلع الكثير منهم للانضمام إلى الجيش".

وأشار إلى أن البدو "من المقاتلين الأشداء ولديهم ولاء شديد لإسرائيل، ويعيشون كمواطنين إسرائيل بشكل كامل، ويجب الاعتراف أن ثقافتهم البدوية تختلف عن الثقافة الفلسطينية وهم على الأرجح لا يشعرون إنهم فلسطينيون، وهو ما يسهل عليهم الانخراط في الجيش".

وحول مهامهم، يقول كيدار، أن المهمة الأساسية للكتيبة هي تقفي الأثر أمام قوات الجيش الإسرائيلي من أجل التأكد من خلو المسار الذي يتقدم فيها الجيش من أي فخاخ أو مهاجمين بحكم معرفتهم القوية بجغرافيا المنطقة، وهذه كانت البداية، ثم تحول الأمر إلى كتيبة كاملة بمهام قتالية.

ما نعرف عن النقب؟