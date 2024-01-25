‏المرصد: انفجار في محيط البوكمال ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية الإيرانية بريف دير الزور

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏المرصد السوري، عن انفجار في محيط البوكمال ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية الإيرانية بريف دير الزور.

وتعرضت مدينة أربيل، لهجوم واسع النطاق بصواريخ وطائرات مسيرة ما أدى إلى وقوع انفجارات قوية بمناطق مختلفة من المدينة.

وأشارت نقلا عن مصدر أمني في أربيل إلى أن الهجمات استهدفت القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة.

وأكد أن تلك الهجمات "أصابت أهدافها.

وحسب المصدر الأمني فإن "نوع الهجوم مختلف عما سبقه، ونفذ بعدة مسيرات وصواريخ باليستية بعيدة المدى.