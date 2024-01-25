نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك البحرين يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية لبدء الاستعداد لعقد القمة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له ظهر اليوم 25 الجاري، وحضر المقابلة صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد البحرين، كما حضره معالي عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين وعدد من كبار المسئولين بالمملكة.

وفي تصرحيات صحفية أدلى بها ابو الغيط عقب اللقاء، أكد سيادته ان " المقابلة تطلق اشارة البدء لعملية الاعداد المشتركة بين الامانة العامة ومملكة البحرين للقمة العربية العادية المقبلة والتي تقرر ان تعقد بالبحرين في ١٦ مايو المقبل".

وقال أبو الغيط " تشرفت وسعدت بمقابلة جلالة الملك وبالذات الاطلاع علي توجهات جلالته فيما يتعلق باستضافة البحرين للقمة العربية لاول مرة في تاريخها..". وأضاف الامين العام " أثق تماما في قدرة البحرين على استضافة قمة ناجحة من كل الوجوه.. وقد تم الاتفاق علي تكثيف العمل بشكل مشترك بين حكومة البحرين والامانة العامة في الفترة المقبلة من اجل الاسراع بالانتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لخروج القمة بالشكل المرغوب موضوعيًا ولوجيستيًا".

كما أوضح ابو الغيط أن " المقابلة مع جلالة الملك كانت ثرية وشهدت حوارًا مطولًا حول مجمل الأوضاع العربية، وبخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة وتأثيراتها الإقليمية".

وقال أبو الغيط " استمعت باهتمام لرؤية جلالة الملك لمُجريات الأوضاع في المنطقة، ورؤية البحرين للقمة العربية التي تُعقد في مايو المُقبل، في مرحلة بالغة الحساسية إقليميًا ودوليًا".

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الامين العام التقي خلال زيارته إلى البحرين مع كل من السيد وزير الخارجية والسيد وزير الداخلية الذي يرأس لجنة الاعداد الوطنية للقمة العربية، مشيرا إلى تكليف الامين العام للأمانة العامة بالعمل جنبًا إلى جنب مع البحرين لضمان نجاح أعمال القمة، وأن تُقدم اسهامًا حقيقيًا في تهيئة الوضع العربي لمواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة، وما تمخض عنها من كارثة إنسانية مروعة للفلسطينيين، فضلًا عن التوترات المُتصاعدة في الإقليم.