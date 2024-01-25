زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 04:33 مساءً - أعلنت إدارة الكوارث التركية، وقوع زلزال بشدة 5.2 درجة على مقياس ريختر، حيث ضرب ولاية ملاطية.

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب جنوب العراق

كما أفادت وزارة النقل العراقية اليوم الخميس، بتسجيل زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في محافظة البصرة، جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "المراصد الزلزالية في وزارة النقل سجلت صباح اليوم هزة أرضية بقوة مقدارها 4.4 درجة في محافظة البصرة بتمام الساعة 09:39 بالتوقيت المحلي".

ولفتت الوزارة إلى أن "بعض السكان شعروا بالهزة الأرضية لكنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".

وعادة، تشهد المناطق الحدودية بين العراق وإيران في محافظتي البصرة وميسان هزات أرضية بدرجات متفاوتة بين الحين والآخر.

زلزال يضرب العراق

وكانت وزارة النقل العراقية، أعلنت في بيان صادر عنها يوم الثلاثاء الماضي تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية هزة أرضية في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيانها إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 10:42:34 بالتوقيت المحلي بلغت قوتها (3.2) درجة وتبعد (14) كم شمال غرب مخمور من محافظة نينوى ".

واشارت الى انه "تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا أي خسائر مادية أو بشرية تذكر".