جيش الاحتلال: استهدفنا مواقع عسكرية تستخدمها الوحدة الجوية لحزب الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 05:31 مساءً - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف مواقع عسكرية تستخدمها الوحدة الجوية لحزب الله بينها مهبط طائرات.

واستهدف طيران الاحتلال، منطقة مرتفعات الجبور في جبل الريحان بجنوب لبنان بـ 4 غارات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف العديد من المناطق بقطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، مما أدى إلى استشهاد الألاف وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

وبالأمس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25700 شهيد و63740 مصابا منذ 7 أكتوبر.