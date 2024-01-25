نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة عمان تهدي رئيس الوزراء نسخة من تاريخ السلطنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدى سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نسخة من تاريخ السلطنة عبر الزمان.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جناح سلطنة عمان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتشارك سلطنة عُمان في معرض القاهرة الدولي أل (55) للكتاب، تعزيزا للعلاقات المميزة القائمة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات لا سيما المجالات الثقافية، وسعيا لإبراز الإنتاج الفكري العماني بكافة مجالاته، تواصل سلطنة عمان استعداداتها للمشاركة في معارض الكتاب الدولية التي تقام في النصف الأول من العام الحالي ممثلة في كل من وزارة الثقافه والرياضه والشباب ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث ستشارك الجهات في جناح موحد يمثل سلطنة عُمان في فعاليات معرض القاهرة الدولي ألـ (55) للكتاب، وذلك خلال الفترة من 24 يناير ويستمر حتى 6 فبراير 2024م.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، منبرا إقليميا ودوليا رائدا، وحدثا ثقافيا متميزا يجمع سنويا أقطاب صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُوفر فرصا واعدة لعقد شراكات جديدة، والاطلاع على أحدث التوجهات والتطورات التي يشهدها قطاع النشر في العالم، بالإضافه إلى العديد من الفعاليات والمناشط الثقافيه التي تصاحب المعرض، معززا مكانته كمركز ثقل على السّاحة الثقافية العالمية، وواحة للتسامح وحوار الثقافات والتّنوع الفكري وتعزيز مفهوم أمثل للثقافة الجماهيرية.

وتشارك سلطنة عمان في هذا المعرض بجناح موحد يضم مختلف الإصدارات بشتى مجالات المعرفة، بهدف التعريف بالكتاب العماني وإبراز الجانب الفكري والأدبي والتاريخي لسلطنة عمان، ولتسهيل وصول الكتاب العماني إلى الباحثين والمفكرين وكافة شرائح المجتمع.

ونظرا للإقبال الكبير على اقتناء الكتب والإصدارات العمانية في هذا المعرض، فسيضم جناح سلطنة عمان قائمة متعددة ومختارة من العناوين والإصدارات الحديثة تشمل جوانب ثقافية وأدبية وفنية وفقهية وإعلامية وسياحية.

ويتصدر جناح سلطنة عمان سنويا في معرض القاهرة الدولي للكتاب قائمة المشاركات الدولية من حيث الأهمية والإقبال الكبير من زوار المعرض وكذا الزيارات الرسمية التي يحظى بها من المفكرين والأدباء والمثقفين ومراكز ثقافية وتعليمية.

وتشارك سلطنة عمان في معرض الكتاب بوفد كبير يتقدمه سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وعبد الله بن محمد الحارثي، مدير عام المعرفة والتنمية الثقافية، وأحمد بن سعود الرواحي، مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، وخالد بن علي البوسعيدي، مدير مكتب وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وخلفان بن محمد العبري، مدير دائرة شؤون معارض الكتاب، وخالد بن محمد الرحبي، ممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وجمال بن عبد الله الجابري، ممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وصقر بن جمعة القاسمي، ممثل وزارة الإعلام، وشيخة بنت ناصر، ممثلة وزارة الاعلام، وحسن بن سالم ممثل وزارة الأوقاف، وسالم بن عبد الله، ممثل وزارة الأوقاف، وأحمد بن خميس العلوي، ممثل وزارة الأوقاف.