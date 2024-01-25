العالم اليوم - الإمارات تتصدر إقليمياً إصدارات السندات الخضراء في عام 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 يناير 2024 08:24 مساءً - تصدرت دولة الإمارات جداول السندات الإقليمية الخضراء بقيمة بلغت 10.7 مليار دولار خلال عام 2023 بزيادة بلغت نسبتها 170 بالمئة، لتمثل حوالي 45 بالمئة من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضحت بيانات مؤسسة بلومبرغ لأسواق رأس المال، أن سوق الإصدارات السنوية الخضراء والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل رقماً قياسياً جديدًا في عام 2023 ليبلغ إجمالي قيمته 24 مليار دولار تقريباً، وجاءت هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 155 بالمئة بفضل النمو الذي شهدته هذه الفئة من الإصدارات في كل من دولة الإمارات والسعودية، اللتين شكلتا معاً نسبة 77 بالمئة من إجمالي الإصدارات الإقليمية.

وأشارت إلى أن العام الماضي، الذي استضافت فيه دولة الإمارات فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28" شهد عددا كبيرا من الإصدارات المستدامة الأولى من نوعها من قبل الشركات والهيئات الحكومية في الدولة، بإجمالي بلغ 7.95 مليار دولار.

شملت الجهات الـ 11 المصدرة للسندات الخضراء للمرة الأولى، سندات أو صكوك من كل من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار، وإصدار لحكومة الشارقة بقيمة مليار دولار، وإدراج سندات خضراء لشركة طاقة بقيمة مليار دولار، وإصدار لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار لشركة مصدر بقيمة 750 مليون دولار.. إلى جانب إصدار لشركة مبادلة للاستثمار بقيمة 750 مليون دولار، وصكوك لشركة الدار للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار لبنك دبي التجاري بقيمة 500 مليون دولار، وإصدار شركة فايف القابضة بقيمة 350 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار صكوك خضراء من بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار من مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.

وشكلت المملكة العربية السعودية 32 بالمئة من إجمالي حجم الإصدارات الإقليمية، بزيادة 69 بالمئة على أساس سنوي، وكان صندوق الاستثمارات العامة في المملكة أكبر مُصدر في المنطقة خلال العام 2023، وذلك بإصدارات بقيمة 5.5 مليار دولار في فبراير 2023.

وتمثلت جهات الإصدار السعودية البارزة الأخرى في كل من البنك الأهلي السعودي بقيمة 60.69 مليون دولار، والشركة السعودية للكهرباء بقيمة 1.2 مليار دولار، ومصرف الراجحي بقيمة مليار دولار.

وحسب بلومبرغ لأسواق رأس المال، فإن 2023 كان من الأعوام الهامة بالنسبة لإصدارات الصكوك الخضراء وشكلت الإصدارات الإسلامية أكثر من ربع إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى.

وبلغ مجموع الصكوك الخضراء التي تم إصدارها 6.5 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الصكوك الخضراء التي تم إصدارها على مستوى العالم، وتمثلت أبرز الجهات المصدرة في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، وموانئ دبي العالمية بإصدار بقيمة 1.5 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بإصدار بقيمة 350 مليون دولار، ومجموعة ماجد الفطيم بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، وشركة الدار العقارية بإصدار بقيمة 500 مليون دولار.