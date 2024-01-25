أردوغان: تركيا تبذل ما بوسعها لمعاقبة إسرائيل على أفعالها في قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 08:31 مساءً - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده ستبذل ما بوسعها لإنزال عقوبة مستحقة على إسرائيل بسبب أفعالها في قطاع غزة.

أردوغان يطالب بمعاقبة إسرائيل على جرائمها في غزة

وجاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين أردوغان ونظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، تمت خلالها مناقشة الهجمات الإسرائيلية على غزة، وعلاقات أنقرة الثنائية مع بريتوريا، وعدد من المشاكل الإقليمية والعالمية.

وأعرب أردوغان عن ارتياحه للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وتتعرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات حادة من شعبها بسبب الفشل الذريع والخسائر الكبيرة التي لحقت بجيش الاحتلال في معاركه مع المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر شقيق جندي إسرائيلي قتل في كمين مخيم المغازي، وهو ينتقد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس أثناء مشاركته في الجنازة.

هجوم على وزير جيش الاحتلال

وتجدر الإشارة إلى أن كمين مخيم المغازي في خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفر عن مقتل قرابة 24 جندي إسرائيلي، وذلك ضمن أكبر الخسائر التي تعرض لها جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري على غزة.

ومن جانبها وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كمين المغازي في خان يونس بـ "الكارثة"، وذلك يعتبر من أكبر الخسائر التي تكبدتها قوات الاحتلال في غزة.

تفاصيل كمين خان يونس

وقال مراسل القناة 14 العبرية في وصف الحدث: “أحد أصعب الأيام التي عاشها مقاتلونا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إن لم يكن الأصعب – حدثان صعبان للغاية، طالما أن النشر ممنوع، فبالطبع لن أنشر.. صلوات كثيرة”.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لمروحيات تخلي الإصابات بعد ما وصفه بالحادثة الصعبة في خانيونس، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 9 مروحيات عسكرية في عمليات الإنقاذ جنوب قطاع غزة.

وكانت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مليئة بالإحباط، وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج: «هذا صباح صعب على التحمل في حرب لا يوجد أعدل منها»، مؤكدًا أن إسرائيل تبقى قوية رغم هذا الحادث المأساوي، على حد تعبيره.

وأكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أن هذا صباح صعب ومؤلم، مؤكدا أن هذه الحرب التي ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود مقبلة.

أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، قال إنه صباح صعب للغاية، مؤكدا أن مقتل 21 عسكريًا في قطاع غزة ثمن باهظ جدًا، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: «إنه صباح صعب ومؤلم، وأن القلب مكسور ومحطم.. الآن أصبح الأمر أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، وأنه لا يجب أن تتوقف الحرب».

فيما وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هذه الأخبار بالمفجعة، متعهدًا بألا يذهب سقوط قواتهم في غزة سدى، على حد قوله.