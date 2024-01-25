المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نأمل قرارا إيجابيا من محكمة العدل الدولية بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 08:31 مساءً - قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه يجب تبني مواقف ضاغطة على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وتيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف في حديثه لـ القاهرة الإخبارية: "نأمل قرارا إيجابيا من محكمة العدل الدولية غدا بشأن جرائم الاحتلال في قطاع غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف العديد من المناطق بقطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، مما أدى إلى استشهاد الألاف وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25700 شهيد و63740 مصابا منذ 7 أكتوبر.