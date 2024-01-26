نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: الأزمة الأوكرانية قد تستمر حتى نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين، إن الأزمة في أوكرانيا ستستمر حتى نوفمبر 2024 على أقل تقدير.

قال الدبلوماسي الأمريكي أثناء حديثه في واشنطن في لقاء نظمه صندوق مارشال الألماني: سوف ترغب روسيا بمواصلة الصراع حتى ترى نتائج انتخاباتنا في نوفمبر. لذلك أمامنا عام 2024 بطوله تقريبا.

في الوقت نفسه، أعرب عن رأي مفاده بأن أوكرانيا ستكون أقوى وأفضل لتحديد مستقبلها بحلول نهاية عام 2024، كما أكد أوبراين مجددا استعداد الولايات المتحدة لمواصلة دعم كييف.

أرسلت إدارة واشنطن طلبا إلى الكونجرس منذ ما يقرب من أربعة أشهر للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر في الولايات المتحدة، وذلك لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولمواجهة الصين وروسيا في آسيا.

إجمالا، يرغب الرئيس جو بايدن بالحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض. لكن خطط بايدن يعطلها مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

صندوق مارشال الألماني: مصنف كمنظمة غير مرغوب فيها في روسيا.