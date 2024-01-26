العالم اليوم - كأس آسيا.. المتأهلون ومواعيد مباريات ثمن النهائي

انتم الان تتابعون خبر كأس آسيا.. المتأهلون ومواعيد مباريات ثمن النهائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 03:24 صباحاً - اختتمت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حتى 10 فبراير المقبل.

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة وبرنامج ثمن نهائي البطولة: * المجموعة الأولى: قطر، طاجيكستان * المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا * المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، فلسطين * المجموعة الرابعة: العراق، اليابان، إندونيسيا * المجموعة الخامسة: البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن * المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند - البرنامج الأحد 28 يناير: (11,30) أستراليا - إندونيسيا (استاد جاسم بن حمد) (16,00) طاجيكستان - الإمارات (استاد أحمد بن علي) الإثنين 29 يناير: (11,30) العراق - الأردن (استاد خليفة الدولي) (16,00) قطر - فلسطين (استاد البيت) الثلاثاء 30 يناير: (11,30) أوزبكستان - تايلاند (استاد الجنوب) (16,00) السعودية - كوريا الجنوبية (استاد المدينة التعليمية) الأربعاء 31 يناير: (11,30) البحرين - اليابان (استاد الثمامة) (16,00) إيران - سوريا (استاد عبدالله بن خليفة)

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر كأس آسيا.. المتأهلون ومواعيد مباريات ثمن النهائي .. في رعاية الله وحفظة