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العالم اليوم - كأس آسيا.. المتأهلون ومواعيد مباريات ثمن النهائي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 03:24 صباحاً - اختتمت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حتى 10 فبراير المقبل.

وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة وبرنامج ثمن نهائي البطولة:

* المجموعة الأولى: قطر، طاجيكستان

* المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا

* المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، فلسطين

* المجموعة الرابعة: العراق، اليابان، إندونيسيا

* المجموعة الخامسة: البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن

* المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند     

- البرنامج

الأحد 28 يناير:

(11,30) أستراليا - إندونيسيا (استاد جاسم بن حمد)

(16,00) طاجيكستان - الإمارات (استاد أحمد بن علي)

                 

الإثنين 29 يناير:

(11,30) العراق - الأردن (استاد خليفة الدولي)

(16,00) قطر - فلسطين (استاد البيت)

                 

الثلاثاء 30 يناير:

(11,30) أوزبكستان - تايلاند (استاد الجنوب)

(16,00) السعودية - كوريا الجنوبية (استاد المدينة التعليمية)

                 

الأربعاء 31 يناير:

(11,30) البحرين - اليابان (استاد الثمامة)

(16,00) إيران - سوريا (استاد عبدالله بن خليفة)

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر كأس آسيا.. المتأهلون ومواعيد مباريات ثمن النهائي .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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