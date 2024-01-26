نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بحركة فتح: أتوقع إصدار محكمة العدل قرارا بوقف إطلاق النار بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توقع الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إصدار محكمة العدل الدولية قرارا غد الجمعة بشأن إمكان فرض إجراءات وتدابير عاجلة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لتتمكن المحكمة من إرسال طواقم لتقصي الحقائق حول ارتكاب الاحتلال جرائم حرب.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قرارات محكمة العدل الدولية للأسف غير ملزمة للأطراف بشكل فوري، ولكن على العالم أن يلتزم بقرار أكبر جهة قضائية وإن لم يتم ذلك فلا أمل في كل مؤسسات المجتمع الدولي بشكل كامل.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، هناك ارتباك شديد بين قادة الاحتلال الإسرائيلي خشية ما يصدر من محكمة العدل الدولية، ومن الوارد أن يضرب بقرارات المحكمة عرض الحائط، ولكنه سيسبب حرجا للولايات المتحدة الأمريكية وكل من يدافع عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.