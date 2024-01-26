العالم اليوم - صدمة جوكوفيتش.. بطولة أستراليا ستشهد بطلا جديدا بعد 20 عاما

انتم الان تتابعون خبر صدمة جوكوفيتش.. بطولة أستراليا ستشهد بطلا جديدا بعد 20 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 10:22 صباحاً - بشكل مفاجئ، ودع الصربي نوفاك جوكوفيتش الحاصل على 10 ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وخرج من البطولة الجمعة بعد هزيمته أمام منافسه الإيطالي يانيك سينر 6-1 و6-2 و6-7 و6-3 في قبل نهائي فردي الرجال في ملاعب ملبورن بارك.

ووضع سينر حدّا لسلسلة انتصارات جوكوفيتش المتتالية البالغة 33 في ملبورن، ليتأهّل الإيطالي لأوّل مرة إلى النهائي بعدما حقّق على منافسه فوزه الثالث في سبع مواجهات.

وبهذا تنتهي محاولة جوكوفيتش للحصول على اللقب الكبير رقم 25 في مسيرته الاحترافية والانفراد بالرقم القياسي بالتفوق على الرقم القياسي الحالي الذي يتقاسمه مع الأسترالية مارغريت كورت وهو 24 لقبا.

وبهذا الانتصار ستشهد بطولة أستراليا بطلا جديدا، لأول مرة منذ 20 عاما تقريبا، حيث كان آخر لقب حققه لاعب خارج "الثلاثة الكبار"، رافايل نادال وروجيه فيديرر ونوفاك جوكوفيتش، عام 2005.

وسيواجه الشاب الإيطالي في النهائي، الفائز من مواجهة الألماني ألكساندر زفيريف والروسي دانيل ميدفيديف.