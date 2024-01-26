العالم اليوم - أسهم أوروبا تفتح على ارتفاع بدعم من نتائج "LVMH" القوية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 11:20 صباحاً - استهلت الأسواق الأوروبية، خلال تعاملات الجمعة، على ارتفاع مدعومة بنتائج فصلية إيجابية من مجموعة إل.في.إم.إتش‭‭ ‬‬للسلع الفاخرة وشركة ريمي كوانترو الفرنسية للمشروبات الكحولية، بينما يقيم المتعاملون احتمالات خفض أسعار الفائدة، بعد يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحلول الساعة 0819 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة.

وقفز سهم إل.في.إم.إتش بنسبة 8.2 بالمئة بعد أن سجلت أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم زيادة 10 في المئة في مبيعات الربع الرابع مدفوعة بالطلب القوي خاصة من المشترين الصينيين.

ورفع السهم مؤشر السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 3 في المئة ليقود الارتفاعات على مستوى القطاعات.

وكان سهم ريمي كوانترو أيضا من بين الأسهم الأفضل أداء، إذ ارتفع بنسبة 13.3 في المئة بعد أن سجلت شركة صناعة المشروبات الكحولية الفرنسية انخفاضا أقل قليلا من المتوقع في مبيعات الربع الثالث.

وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي، الذي يضم كلا السهمين، ليحقق مكاسب بنسبة 1.3 في المئة ويتفوق على البورصات الإقليمية الأخرى.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي بلغ أربعة بالمئة أمس الخميس وأكد من جديد التزامه بمحاربة التضخم حتى مع اقتراب الوقت المناسب للبدء في تخفيف تكاليف الاقتراض.

وعلى الرغم من تراجع البنك المركزي عن التخفيضات "السابقة لأوانها" لأسعار الفائدة، فإن المتعاملين يتوقعون الآن خفضا بنحو 140 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعا من حوالي 130 نقطة أساس في اليوم السابق.