نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انطلاق جلسة محكمة العدل في دعوى الإبادة الجماعية بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.



وقالت محكمة العدل الدولية:

- يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.

- ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح.

- نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

- لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

- لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

- لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.

ولا يركز الحكم الذي من المقرر أن يصدر اليوم الجمعة على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على الهجوم "حماس" في 7 أكتوبر.