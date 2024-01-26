محكمة العدل الدولية: نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى.

وقالت:" نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية".

وأضافت: "على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة"

وقالت محكمة العدل الدولية: "يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة".

وتابعت:" ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح".

وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

واستطردت:" لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا".

وأكدت أن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها وأن كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.

وتابعت: "أخذنا بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت".