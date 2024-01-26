العالم اليوم - "يتفق مع رؤيتنا".. واشنطن تعلق على قرار محكمة العدل

انتم الان تتابعون خبر "يتفق مع رؤيتنا".. واشنطن تعلق على قرار محكمة العدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 08:20 مساءً - قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي لضمان عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن ما زلنا نعتقد أن اتهامات بوقوع إبادة جماعية ليست لها أساس، ونلاحظ أن المحكمة لم تصدر قرارًا بشأن وقوع إبادة جماعية أو دعوة لوقف إطلاق النار في قرارها، بل دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزون لدى حماس"، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.

وأمرت المحكمة الدولية إسرائيل في قرارها يوم الجمعة باتخاذ تدابير لمنع أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وتقديم المزيد من المساعدة للمدنيين. ومع ذلك، لم تصل المحكمة إلى حد إصدار أمر بوقف لإطلاق النار كما طلب مدعي القضية، جنوب أفريقيا.