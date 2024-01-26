نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: الطائرة "إيل-76" أعطت مثالا عن تجاهل الغرب للحوادث المزعجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة بأن الغرب يهتم بالقضايا والفضائح الدولية حسب مصلحته وحاجته ويتجاهل ما حدث لطائرة "إيل-76".

وفي مؤتمر صحفي، أشارت زاخاروفا، إلى الاختلافات في نهج الغرب في التحقيق في الحوادث الدولية البارزة كمثال لرد الفعل في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تحطم طائرة "إيل-76" في منطقة بيلغورود،، وقالت: "كثيرون في الغرب تجاهلوا حرفيا المعلومات حول ما حدث، زاعمين أنهم مرة أخرى لم يروا، ولم يسمعوا، ولم يفهموا، أو احتاجوا إلى وقت للدراسة". مشيرة إلى أن الأشخاص الذين استغرقوا وقتا للتحقق من المعلومات، في فضائح دولية أخرى، هم وحدهم من يمكنهم قول ذلك بصدق.

"ولكن في حالات أخرى، على سبيل المثال متعلقة باتهام روسيا بناء على قصص بعيدة عن الواقع (كما في حادثة) سالزبوري.. أو اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية مثلا، فإنهم لم يحتاجوا إلى أي وقت للتحقق، وفي غضون ساعات قليلة لم يقدموا لوائح اتهام فحسب، بل اتخذوا قرارات فرضوا على أساسها عقوبات وطردوا دبلوماسيين وطالبوا الآخرين بالمثل.

وأكدت على أنه في الغرب، عندما يريدون ويحتاجون، يصدرون لوائح اتهام ويتخذون قرارات بنوع هائل من السرعة، بينما "عندما لا يحتاجون، فإنهم يماطلون في هذه العملية ويقولون إنهم بحاجة إلى الكثير من الوقت أو أكثر." ومن ثم، "لا يعودون إلى هذا الموضوع".

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد أسقطت، يوم الأربعاء، طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود، كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم، وقد قتل جميع السجناء الذين كانوا على متنها، إضافة إلى 6 من أفراد الطاقم و3 مرافقين (ما مجموعه 74 شخصا).

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن كييف كانت على علم تام بالنقل الوشيك للأسرى من أجل التبادل، والذي كان من المفترض أن يتم في وقت لاحق من يوم الأربعاء. بدورها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن تحطم الطائرة "إيل-76" يثير تساؤلا كبيرا حول إمكانية التوصل إلى الحد الأدنى من الاتفاق مع كييف.

وقد أصدر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليماته بإعداد خطاب إلى الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ الألماني، حيث أن "الولايات المتحدة وألمانيا يزودون أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (باتريوت وإيريس-تي)".

وقد أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن إسقاط الطائرة "إيل-76" بمجرد سقوطها، مؤكدة إسقاطها بواسطة القوات المسلحة الأوكرانية، إلا أنها حذفت بعد ذلك جميع تلك الأخبار بعد أن تبين وجود 65 أسيرا أوكرانيا على متن الطائرة.