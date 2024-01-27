نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن والسيسي يبحثان الوضع في غزة وملف تبادل الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثا الوضع في قطاع غزة وملف تبادل الأسرى، خلاص اتصال هاتفي.

في ذات السياق، أكد البيت الأبيض، أن بايدن تحدث مع أمير قطر بشأن إسرائيل وغزة وجهود الإفراج عن المحتجزين.

وقف إطلاق النار في غزة

فيما قال الديوان الأميري: أمير قطر أكد ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لوقف فوري لإطلاق النار واستمرار فتح المعابر، وبايدن أعرب عن شكره وتقديره لأمير قطر على الجهود الدبلوماسية والمساعي الإنسانية بشأن غزة.

وبحث أمير قطر هاتفيا مع الرئيس الأمريكي التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.