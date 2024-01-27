نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين بـ "رعدية" داخل أحد الأنفاق غرب مخيم المغازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مساء يوم الجمعة أنها قتلت جنودا إسرائيليين في كمين محكم داخل أحد الأنفاق شمال غرب مخيم المغازي بقطاع غزة.



وقالت الكتائب في البيان "بعد عودة عناصرنا من خطوط القتال شمال غرب مخيم المغازي، أكدوا إيقاع عدد من الجنود الإسرائيليين في كمين محكم داخل أحد الأنفاق".

وأفادت "القسام" بأنه وبعد نزول 7 جنود لداخل النفق تم تفجير عين النفق بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأشارت "كتائب القسام" إلى أن عناصرها قامت باستهداف دبابتين من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 26083 غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 64487 مصابا فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف آخرين في عداد المفقودين.